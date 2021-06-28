Узбекистан и Таджикистан расширят портфель инвестиционных проектов в агропромышленном секторе

Узбекистан и Таджикистан достигли договоренности о сотрудничестве по расширению портфеля инвестиционных проектов в агропромышленном секторе, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

25 июня состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли С.Умурзакова с Председателем Согдийской области Республики Таджикистан Р.Ахмадзода.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов многопланового узбекско-таджикского сотрудничества, уделив особое внимание сферам межрегионального взаимодействия и сотрудничества в области сельского хозяйства.

Отмечалось, что по итогам визита на высшем уровне в Таджикистан в июне текущего года между администрациями регионов Узбекистана и Таджикистана были достигнуты договоренности о реализации 30 совместных проектов на сумму порядка 100 млн долларов и около 250 торговых контрактов на сумму 300 млн долларов.

Стороны выразили приверженность активному взаимодействию по реализации и продвижению согласованных проектов, при этом озвучив готовность к дальнейшей совместной работе по расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между регионами двух государств. Достигнута договоренность о разработке среднесрочной программы межрегионального сотрудничества на базе конкурентных преимуществ различных областей двух стран.

Рассмотрены перспективы углубления в сфере сельского хозяйства: отмечен значительный потенциал для наращивания взаимных поставок плодоовощной продукции и сельскохозяйственных культур. Подчеркнута важность налаживания прямого взаимодействия между образовательными и научными учреждениями аграрного сектора Узбекистана и Таджикистана с целью осуществления взаимного обмена и внедрения научных разработок в областях семеноводства, хлопководства, животноводства, виноградарства и других областях. Также достигнута договоренность о взаимодействии по расширению портфеля инвестиционных проектов в агропромышленном секторе – рассмотрены конкретные инвестиционные предложения, намечены дальнейшие действия по их проработке и реализации.

По итогам встречи определен формат дальнейшего сотрудничества в рамках рассмотренных направлений.