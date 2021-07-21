Узбекистан увеличит попуски воды для фермеров Туркестанской области Казахстана

Узбекистан увеличит попуски воды с 80 до 90 кубометров в секунду для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области Казахстана через межгосударственный канал Достык, передает Trend со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.



В Ташкенте в понедельник состоялась встреча министра водного хозяйства Ш.Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана М.Мирзагалиевым. Были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течение реки Сырдарьи.

В результате предпринятых мер, в летний вегетационный период фермеры Казахстана не будут ощущать дефицита воды при орошении своих земель.

В ходе встречи также достигнуты договоренности о продолжении совместных мер по увеличению приточности к Шардаринскому водохранилищу, которое пополняется от реки Сырдарья. Кроме того, стороны обсудили проект соглашения между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Были высказаны намерения завершить процедуры по согласованию проекта соглашения до конца текущего года.

Стоит отметить, что ранее была достигнута договоренность о подаче дополнительно 330 млн м3 воды из Токтогульского водохранилища в Кыргызстане в реку Сырдарью в июне-августе.