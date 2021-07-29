В Узбекистане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки 28 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 127 506 (+879), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

15 - в Навоийской области;

16 - в Бухарской области;

22 - в Сырдарьинской области;

27 - в Кашкадарьинской области;

28 - в Наманганской области;

32 - в Андижанской области;

50 - в Хорезмской области;

75 - в Ферганской области;

82 - в Самаркандской области;

90 - в Республике Каракалпакстан;

95 - в Сурхандарьинской области;

98 - в Джизакской области;

109 - в Ташкентской области;

140 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 529 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 28 июля 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 859.

За минувшие сутки 28 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 573 пациента, из них:

17 - в Навоийской области;

21 - в Наманганской области;

28 - в Сырдарьинской области;

49 - в Республике Каракалпакстан;

51 - в Хорезмской области;

55 - в Джизакской области;

66 - в Ферганской области;

72 - в Ташкентской области;

106 - в Самаркандской области;

108 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 121 718 (+573), показатель выздоровления - 95 процентов.