В Узбекистане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 28 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 127 506 (+879), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
15 - в Навоийской области;
16 - в Бухарской области;
22 - в Сырдарьинской области;
27 - в Кашкадарьинской области;
28 - в Наманганской области;
32 - в Андижанской области;
50 - в Хорезмской области;
75 - в Ферганской области;
82 - в Самаркандской области;
90 - в Республике Каракалпакстан;
95 - в Сурхандарьинской области;
98 - в Джизакской области;
109 - в Ташкентской области;
140 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 529 человек заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 28 июля 2021 года в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 859.
За минувшие сутки 28 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 573 пациента, из них:
17 - в Навоийской области;
21 - в Наманганской области;
28 - в Сырдарьинской области;
49 - в Республике Каракалпакстан;
51 - в Хорезмской области;
55 - в Джизакской области;
66 - в Ферганской области;
72 - в Ташкентской области;
106 - в Самаркандской области;
108 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 121 718 (+573), показатель выздоровления - 95 процентов.