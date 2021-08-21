В Узбекистане за первое полугодие 2021 года было произведено 119 тыс. тонн мяса

В Узбекистане за шесть месяцев 2021 года было произведено 119 тысяч тонн мяса, что на 4,4 процента больше, чем за январь-июнь 2020 года, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Сообщается, что наибольший объем производства мяса среди категорий хозяйств отмечен в дехканских (личных подсобных) хозяйствах – 1 102,7 тыс. тонн, или 92,5 процента от общего объема производства.

За указанный период по сравнению с 2020 годом наблюдался рост фермерских хозяйств на 3,8 процента, дехканских (личных подсобных) хозяйств– на 4,3 процента, организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность – на 10,3 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства мяса пришелся на Ташкентскую область (12,3 процента). При этом самая низкая доля наблюдалась в Сырдарьинской области (2,8 процента).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане сезонное снижение цен на фрукты и овощи и молочные продукты, а также на яйца существенно повлияло на краткосрочный индекс потребительских цен на июль 2021 года. Фрукты и орехи подешевели за месяц на семь процентов, овощи, клубни, подорожники и бобовые - на 4,2 процента, молочные продукты и яйца - на 0,6 процента. Наиболее существенно подорожали мясные продукты (1,2 процента).