ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек

Германия за минувшую неделю вывезла через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана, включая граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье германское посольство в Узбекистане.

"На 18 рейсах удалось вывезти в безопасности более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении посольства ФРГ в фейсбук.

Как сообщалось, в Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.