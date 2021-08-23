ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек
Германия за минувшую неделю вывезла через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана, включая граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье германское посольство в Узбекистане.
"На 18 рейсах удалось вывезти в безопасности более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении посольства ФРГ в фейсбук.
Как сообщалось, в Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.
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