Растущие затраты столицы Узбекистана уравновешиваются умеренным уровнем долга - Fitch Ratings

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг столицы Узбекистана на уровне «ВВ-» со «стабильным» прогнозом согласно которому несмотря на экономические последствия от коронавируса и растущие затраты, они уравновешиваются умеренным уровнем долга, передает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

При этом взимаемые налоги составили 30 процентов от общих доходов города в 2020 году. Трансферты от правительства постепенно увеличивались в течение последних пяти лет и достигли 57 процентов от общих доходов в 2020 году по сравнению с 14 процентов в 2016 году.

«Финансовая автономия города контролируется центральным правительством, которое устанавливает все налоговые ставки и определяет размер налоговых поступлений, распределяемых между госуровнями. Доступность дополнительного налогообложения также ограничена низкими располагаемыми доходами населения (среднемесячная заработная плата в Ташкенте в 2020 году составляла около $375)», — отмечено в сообщении агентства.

Расходы за последние пять лет были нестабильными из-за перераспределения обязательств по ним. Также на расходы повлияла высокая, хоть и снижающаяся инфляция, которая составила 13 процентов в 2020 году, тогда как на пике в 2018 она находилась на уровне в 17,9 процента.

Больше всего городская администрация затратила средства на образование и медицину, на них приходится до 30 процентов расходуемых средств в прошлом году. По данным аналитиков Fitch динамика расходов сбалансирована доходами, но есть риск, что решения правительства могут негативно повлиять на расходование средств.

В то же время инвестиционная программа города, на которую приходится 23 процента от общих затрат в 2020 году, может предоставить некоторую свободу действий в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, давление на капитальные вложения могут сохраниться из-за высокой потребности Ташкента в инфраструктуре.