Узбекистан экспортировал в Азербайджан ковры более чем на $3,5 млн
БАКУ /Trend/ - Узбекистан в январе - июне 2021 года экспортировал в Азербайджан ковры на сумму 3,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский госкомстат.
По данным ведомства, Узбекистан в указанный период экспортировал ковры в целом на 16,5 миллиона долларов, что на 6,3 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода 2020 года.
Основными импортерами узбекских ковров в январе - июне стали:
Кыргызстан – 4,9 миллиона долларов;
Азербайджан – 3,7 миллиона долларов;
Афганистан – 2,4 миллиона долларов;
Россия – 1,9 миллиона долларов;
Саудовская Аравия – 1,5 миллиона долларов;
Казахстан – 1,3 миллиона долларов;
Таджикистан – 288,3 тысячи долларов;
США – 169,3 тысячи долларов;
Украина – 141,9 тысячи долларов;
Турция – 114,7 тысячи долларов.
Узбекистан в январе - июне экспортировал ковры в 15 стран.