Узбекистан экспортировал в Азербайджан ковры более чем на $3,5 млн

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в январе - июне 2021 года экспортировал в Азербайджан ковры на сумму 3,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский госкомстат.

По данным ведомства, Узбекистан в указанный период экспортировал ковры в целом на 16,5 миллиона долларов, что на 6,3 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Основными импортерами узбекских ковров в январе - июне стали:

Кыргызстан – 4,9 миллиона долларов;

Азербайджан – 3,7 миллиона долларов;

Афганистан – 2,4 миллиона долларов;

Россия – 1,9 миллиона долларов;

Саудовская Аравия – 1,5 миллиона долларов;

Казахстан – 1,3 миллиона долларов;

Таджикистан – 288,3 тысячи долларов;

США – 169,3 тысячи долларов;

Украина – 141,9 тысячи долларов;

Турция – 114,7 тысячи долларов.

Узбекистан в январе - июне экспортировал ковры в 15 стран.