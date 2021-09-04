«Капиталбанк» привлек линию финансирования Исламской корпорации развития частного сектора

АКБ «Капиталбанк» заключил соглашение с Исламской корпорацией развития частного сектора (ИКРЧС) о привлечении линии финансирования на развитие малого предпринимательства,передает Trend со ссылкой на Nuz.uz

4 сентября в рамках заключительной пресс-конференции по итогам Ежегодного заседания Совета стран-членов Исламского банка развития (ИБР) «Капиталабанк» и ИКРЧС подписали соглашение на общую сумму 10 млн долларов США. Средства, выделенные со стороны ИКРЧС по принципу Мурабаха, будут направлены на развитие малого предпринимательства в Узбекистане.

Сущность исламской экономики, прежде всего, заключается в отказе от процентов и фьючерсных сделок. В связи с чем, в банковском деле сложилось понятие «исламский банкинг», подразумевающее финансовую деятельность, основанную на принципах шариата.

«Глобальный рынок исламских банковских продуктов с каждым годом показывает стабильный рост. В нашей стране также растет интерес к таким продуктам. Мы, в свою очередь, ориентируемся на мировые тренды и спрос со стороны наших клиентов. Развитие данного направления является стратегически важным для нас, и, соответственно, это отражено в Стратегии развития «Капиталбанка» на 2021 – 2023 гг. Привлечение данной линии по принципу мурабаха позволит действующим и потенциальным клиентам банка, не пользующимся традиционными банковскими услугами, мобилизовать средства на развития бизнеса», — сказал Председатель Правления АКБ «Капиталбанк» Алишер Мирзаев.

Сотрудничество «Капиталбанка» и ИКРЧС началось в 2019 году с подписания соглашения об оказании технических консультативных услуг по созданию в банке исламского окна, что предполагало предоставление комплексных решений по бухгалтерскому учету, информационным технологиям, маркетингу и коммуникациям, юридическим и кадровым вопросам, на основе принципов исламского банкинга.