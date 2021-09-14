Узбекистан и Туркменистан планируют наладить производство автомобилей

БАКУ / Trend / - Узбекистан и Туркменистан планируют реализовать совместные проекты по организации производства автомобилей, сельскохозяйственной и электротехнической техники, готовых текстильных и кожаных изделий, строительных материалов, а также по глубокой переработке сельхозпродукции на территориях двух стран, сообщает Trend со ссылкой на Министерство Инвестиций и внешняя торговли Узбекистана.

14 сентября в Ташкенте состоялась встреча заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмурада Оразгельдыева.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы подготовки предстоящего официального визита Президента Туркменистана в Республику Узбекистан и обсудили текущее состояние и перспективы расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Подчеркивалось, что за последние 4 года объем узбекско-туркменского товарооборота увеличился в 3 раза. Положительная динамика была достигнута за счет роста поставок сельскохозяйственной, плодоовощной, фармацевтической и текстильной продукции, строительных материалов, нефтепродуктов, электроэнергии и других товаров.

При этом, был отмечен значительный незадействованный потенциал для сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и промышленной сферах.

Выражена взаимная готовность к реализации практических мер по увеличению совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации и наращиванию товарооборота между двумя странами. Достигнута договоренность о налаживании активного сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами двух стран в целях выработки предложений по реализации новых инвестиционных проектов и заключению взаимовыгодных торговых контрактов, что позволит наполнить экономическую повестку предстоящего визита на высшем уровне практическим содержанием.

Также была озвучена взаимная заинтересованность в наращивании объемов взаимной торговли за счет увеличения поставок нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, химической продукции, полимерных материалов и минеральных удобрений.

Подчеркнута актуальность совместной работы по активизации взаимодействия деловых кругов двух стран. Достигнута договоренность об организации Узбекско-Туркменского бизнес-форума в преддверии визита на высшем уровне.

По итогам встречи стороны выразили приверженность активной работе по практической реализации достигнутых договоренностей.