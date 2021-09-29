Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 29 сентября

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане 28 сентября выявлено 510 новых случаев COVID-19, выздоровели 659 пациентов, 4 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 173,409 человек, из них 168,359 выздоровели, 1,234 человека скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 227 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 124 человека.

В других регионах: 13 человек в Каракалпакстане, 11 человек в Андижанской области, 6 человек в Бухарской области, 12 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 10 человек в Наманганской области, 32 человека в Самаркандской области. , 9 человек в Сырдарьинской области, 15 человек в Сурхандарьинской области, 31 человек в Ферганской области, 11 человек в Хорезмской области.