Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 2 октября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане 1 октября выявлен 471 новый случай COVID-19, 495 пациентов выздоровели, 3 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 174,879 человек, из них 169,866 выздоровели, 1,245 человек скончались.

В частности, 192 человека с коронавирусом выявлены в городе Ташкенте, 102 человека - в Ташкентской области.

В других регионах: 19 человек в Каракалпакстане, 15 человек в Андижанской области, 10 человек в Бухарской области, 9 человек в Джизакской области, 6 человек в Кашкадарьинской области, 5 человек в Навоийской области, 15 человек в Наманганской области, 44 человека в Самаркандской области. , 12 человек в Сырдарьинской области, 3 человека в Сурхандарьинской области, 28 человек в Ферганской области, 11 человек в Хорезмской области.