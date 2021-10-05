Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 5 октября

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане выявлено 304 новых случая COVID-19, 290 пациентов выздоровели, 2 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 176,019 человек, из них 171,162 выздоровели, 1,251 человек умерли.

В частности, в Ташкенте выявлено 123 человека с коронавирусом, в Ташкентской области - 42 человека.

В других регионах: 1 человек в Каракалпакстане, 13 человек в Андижанской области, 8 человек в Бухарской области, 8 человек в Джизакской области, 5 человек в Кашкадарьинской области, 3 человека в Навоийской области, 13 человек в Наманганской области, 38 человек в Самаркандской области. , 11 человек в Сырдарьинской области, 4 человека в Сурхандарьинской области, 27 человек в Ферганской области, 8 человек в Хорезмской области.