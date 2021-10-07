Количество вакцинированных в Узбекистане на 7 октября
БАКУ/Trend/ - В Узбекистане 6 октября 223,676 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.
Первая доза вакцины была введена 95,467 гражданам, вторая - 62,740 гражданам и третья - 65,469 гражданам.
Всего к настоящему времени вакцинировано 21,745,580 миллионов граждан, из которых 11,923,044 получили первую дозу вакцины, 6,901,936 человек - вторую дозу и 2,920,600 человек - третью дозу.
Среди регионов больше всего вакцины получили жители Сурхандарьинской области - 41,784 дозы. Далее следуют Ташкентская (23,543 дозы) и Хорезмская (21,136 доз) области.
Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,361,038 доз), Андижанской (2,320,912 доз) и Наманганской (2,278,741 доз) областях.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта
Третья доза вакцины многократно снижает вероятность развития осложнений у лиц старше 60 лет – Ягут Гараева
Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу “Euronews” от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу CNN-Türk от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан избежал серьезных последствий дельта-штамма благодаря высоким темпам вакцинации - аналитическое агентство