Количество вакцинированных в Узбекистане на 7 октября

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане 6 октября 223,676 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

Первая доза вакцины была введена 95,467 гражданам, вторая - 62,740 гражданам и третья - 65,469 гражданам.

Всего к настоящему времени вакцинировано 21,745,580 миллионов граждан, из которых 11,923,044 получили первую дозу вакцины, 6,901,936 человек - вторую дозу и 2,920,600 человек - третью дозу.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Сурхандарьинской области - 41,784 дозы. Далее следуют Ташкентская (23,543 дозы) и Хорезмская (21,136 доз) области.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2,361,038 доз), Андижанской (2,320,912 доз) и Наманганской (2,278,741 доз) областях.