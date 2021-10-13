В Узбекистане за сутки выявлено около 400 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлены 385 новых случаев инфицирования COVID-19, 550 человек выздоровели, трое - скончались, сообщает Trend в среду со ссылкой на минздрав Узбекистана.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 179 371, из них 175 192 человека выздоровели, 1 276 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлены 154 случаев инфицирования коронавирусом, Ташкентской области - 88, Каракалпакстане - четыре, Андижанской области - 12, Бухарской - семь, Джизакской - 11, Кашкадарьинской - четыре, Навоийской - четыре, Наманганской - пять, Самаркандской - 39, Сырдарьинской - 7, Сурхандарьинской - пять, Ферганской - 27, в Хорезмской области - 18 случаев инфицирования коронавирусом.

(Автор: Фахри Вакилов)

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