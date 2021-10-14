Названо число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 227 394 человека, сообщает Trend в четверг со ссылкой на узбекский минздрав.

Первую дозу вакцины получили 86 804, вторую - 69 522, третью - 71 068 человек.

По числу использованных за сутки доз вакцины на первом месте Наманганская область (29 832), далее следуют Сурхандарьинская (29 020) и Ташкентская (28 409) области.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинированы 23 183 452 человека, из которых 12 500 946 получили первую дозу вакцины, 7 313 544 - вторую и 3 368 962 - третью дозу вакцины.

По числу использованных доз вакцины с начала вакцинации в республике на первом месте Ферганская область (2 480 389), затем следуют Андижанская (2 438 147) и Наманганская (2 429 167) области.

(Автор: Фахри Вакилов)

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