Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 90 миллионов долларов
БАКУ /Trend/ - С января по октябрь 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил 96,3 миллиона долларов.
Как передает Trend, об этом говорится в данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
Согласно данным, экспорт продукции в Азербайджан составил 61,2 млн долларов против 45,3 млн долларов за аналогичный период прошлого года, что означает рост на 35 процентов. Импорт из Азербайджана составил 35,1 млн долларов.
За январь-октярь 2021 года Узбекистан экспортировал 6,9 тыс. тонн плодоовощной продукции стоимостью 8,1 миллиарда долларов в Азербайджан. Также за этот период была экспортирована текстильная продукция на сумму в 15,7 миллиарда долларов.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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