Объем высоколиквидных активов в Узбекистане вырос на более чем 60%

Узбекистан 5 декабря 2021 21:13 (UTC+04:00)
Объем высоколиквидных активов в Узбекистане вырос на более чем 60%

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года объем высоколиквидных активов в Узбекистане вырос на 69,2 процента, составив 60,9 триллиона сумов (5,6 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (36 триллионов сумов, или 3,3 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

За этот период высоколиквидные активы составили 15,1 процента по отношению к совокупным активам, что на 4,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (10,8 процента).

Коэффициент покрытия ликвидности за соответствующий период составил 167,3 процента, что на 54,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (221,5 процента). Коэффициент чистого стабильного финансирования был равен 113,2 процента, что на 4,7 процента больше прошлогоднего показателя.

За данный период коэффициент мгновенной ликвидности вырос в 1,4 раза, составив 95,5 процента в сравнении с показателем за 2020 год (67,4 процента).

(Автор: Натаван Рзаева)

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