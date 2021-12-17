USAID передало 30 аппаратов GeneXpert Минздраву Узбекистана
Агентство США по международному развитию (USAID) безвозмездно передало народу Узбекистана 30 передовых аппаратов для тестирования на туберкулез, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.
Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит передала оборудование на сумму 381 тысяча долларов США заместителю министра здравоохранения Республики Узбекистан Улугбеку Сабирову на официальной церемонии в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии.
Благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения, USAID и международных партнеров, Узбекистан добился больших успехов в сокращении случаев выявления туберкулеза и связанных с ним случаев смерти. Однако туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) продолжает оставаться серьезной проблемой в стране. USAID работает над снижением бремени туберкулеза в Узбекистане и Центральной Азии путем наращивания местного и регионального потенциала для улучшения выявления и лечения случаев МЛУ-ТБ.
Представленная USAID инновационная технология GeneXpert, основанная на тестировании на молекулярно-генетическом уровне и отличающаяся высокой скоростью функционирования и легкостью в использовании, теперь стала доступной в Узбекистане. Не имеющие аналогов и несложные в эксплуатации аппараты значительно облегчат работу в отрасли первичной медико-санитарной помощи и дадут специалистам возможность оперативно и точно проводить молекулярно-генетическую диагностику туберкулеза.
Выступая на церемонии, Микаэла Мередит сказала: «Сегодняшнее мероприятие символизирует продолжающееся партнерство между USAID и Узбекистаном в целях улучшения предоставления медицинских услуг в областях. Мы приветствуем приверженность руководства Узбекистана ликвидации туберкулеза к 2050 году, о чем свидетельствует новая Национальная стратегия по борьбе с туберкулезом, рассчитанная на 2021-2026 годы и направленная на снижение заболеваемости на 50 процентов и смертности на 75 процентов к 2025 году. Вместе мы сможем улучшить здоровье и благополучие граждан Узбекистана».
Более 25 лет USAID является партнером правительства Узбекистана в борьбе с туберкулезом. Предоставленное оборудование позволит районным бактериологическим лабораториям расширить услуги по своевременной диагностике туберкулеза и значительно улучшить доступ жителей Узбекистана к современному экспресс-молекулярному тестированию. Оснащение районных лабораторий новыми аппаратами GeneXpert предоставит населению наиболее быстрый доступ к диагностике туберкулеза.