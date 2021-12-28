Обнародован рейтинг банков Узбекистана по объему обязательств за 11 месяцев 2021 г.
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Президент Ильхам Алиев принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для включения балабана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
Нашей первой целью является создание публичных юридических лиц для усовершенствования управления - Анар Керимов
Обнародованы результаты мониторинга состояния памятников культуры на освобожденных территориях Азербайджана
Создание кинокомиссии внесет вклад в экономическое развитие и туристический потенциал Азербайджана – министр культуры
В следующем году будет представлен полнометражный анимационный фильм азербайджанского производства - Анар Керимов
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана планируется создание региональных центров культуры
В войсковой части коммандо Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)
Пашинян и его окружение понимают, что единственный путь Армении – это нормализация отношений с Азербайджаном – Фарид Шафиев
Торговый оборот Бакинской фондовой биржи в 2021 г. достигнет рекордного значения - и.о. председателя правления