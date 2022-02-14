ЦБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2022 г.

Узбекистан 14 февраля 2022 12:55 (UTC+04:00)
ЦБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2022 г.
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
ЕС и ВБ подпишут в Баку грантовое соглашение
ЕС и ВБ подпишут в Баку грантовое соглашение
Alstom прорабатывает вопрос создания сервисных центров на территории Азербайджана (Эксклюзив)
Alstom прорабатывает вопрос создания сервисных центров на территории Азербайджана (Эксклюзив)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:22
ЕС и ВБ подпишут в Баку грантовое соглашение Экономика 13:20
Туркменский консорциум закупит запчасти для насосов Тендеры 13:11
Alstom прорабатывает вопрос создания сервисных центров на территории Азербайджана (Эксклюзив) Транспорт 13:10
Туркменское министерство продлило тендер на строительство цеха Тендеры 13:05
Исследование показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" Общество 13:01
ЦБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2022 г. Узбекистан 12:55
Один из самых успешных проектов AzTV за последние годы: Мы знакомим мир с Шушой (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 12:49
Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли Политика 12:48
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт Джалала Аббасова и группы Shanson Cover Band (ВИДЕО) Звёздный мир 12:45
Депозит в AccessBank: до 11% годовых Экономика 12:37
В Агджабеди будут выращивать кукурузу для производства попкорна Политика 12:37
В Центре искусств "Хатаи" пройдет выставка-продажа "Акварельные впечатления" Культура 12:34
В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами Общество 12:14
В Азербайджане предложено создать Коммуникационный центр по борьбе с дезинформацией ИКТ 12:09
Единая электроэнергосистема Казахстана испытывает нехватку мощности - министерство Энергетика 12:08
В Париже полиция обезвредила вооруженного ножом мужчину Европа 12:06
Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана Энергетика 12:04
Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана – замминистра ИКТ 12:03
В Азербайджане названа дата выплаты пенсий за февраль вместе с надбавкой Экономика 11:55
Президент Ильхам Алиев призвал азербайджанских бизнесменов инвестировать в освобожденные территории Политика 11:52
Названы основные показатели внешней торговли Казахстана в 2021 г. Бизнес 11:28
"Марсель" выделит фан-сектор для болельщиков "Карабаха" Общество 11:28
Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 13,7% Европа 11:26
В Грузии за ночь зафиксировали еще шесть подземных толчков после сильного землетрясения Грузия 11:23
Микаил Джаббаров обнародовал темпы роста азербайджанского экспорта ненефтяной продукции в 2021 г. Экономика 11:08
Казахстан значительно нарастил товарооборот с партнерами по ЕАЭС в 2021 г. Бизнес 11:04
Агентство госимущества Грузии обнародовало планы на 2022 г. Грузия 10:57
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за январь Общество 10:54
Азербайджанская платежная система планирует переход в сферу кредитования Экономика 10:50
Рассмотрены актуальные задачи по расширению сотрудничества Узбекистана с КНР Узбекистан 10:47
В Туркменистане сообщили о добыче рекордных объемов природного газа за последние 30 лет Энергетика 10:42
Президент Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение Политика 10:36
На военной базе в Иране произошел пожар Общество 10:35
Названо количество судов, принятых портами Турции в январе 2022 г. Турция 10:26
Консорциум TAP представил предложения по расширению мощностей трубопровода Энергетика 10:24
Обнародована перевалка автомобилей портами Турции в январе 2022 г. Турция 10:21
В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 125 тыс. 127 человек Кыргызстан 10:19
Сейсмологи прокомментировали вероятность сильного землетрясения в Азербайджане Общество 10:19
Грузия сократила импорт ГСМ из Казахстана Грузия 10:08
Президент Ильхам Алиев: С марта в агдамской Джума мечети начнутся ремонтно-восстановительные работы Политика 10:03
Президент Ильхам Алиев: Новый жилой комплекс в Агдаме будет построен примерно через полтора-два года Политика 10:01
Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже 5 резидентов, и они приступают к работе Политика 10:00
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 февраля Финансы 09:53
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 09:52
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 09:50
В Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента Бизнес 09:49
Узбекистан намерен расширить сотрудничество с ЕБРР Узбекистан 09:47
Холдинг «Байтерек» увеличил объемы финансирования АПК Казахстана Бизнес 09:31
Нефть дорожает на геополитической напряженности Энергетика 09:27
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:13
Число приезжих в Грузии значительно выросло за год Грузия 09:10
Назван пассажиропоток в новом аэропорту Стамбула в январе 2022 г. Турция 09:07
В Японии нашли тела обоих пилотов разбившегося истребителя F-15 Другие страны 08:54
В Турции вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации В мире 08:27
Все больше стран начинают занимать позицию перехода к ВИЭ - глава Форума НПО по АБР (Интервью) (ВИДЕО) Энергетика 08:00
На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом В мире 07:41
Не менее четырех человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии Другие страны 07:16
В России разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях Россия 06:45
Lockheed Martin отказалась от планов купить производителя ракетных двигателей США 06:11
Вооруженный человек напал на прохожих в США, пострадало больше десятка лиц США 05:34
Названы «тихие» признаки смертельно опасного заболевания В мире 04:55
Индийская ракета PSLV-C52 стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования Другие страны 04:17
В ООН считают текущее потепление самым сильным за последние 200 тыс. лет В мире 03:41
В Конституцию Италии внесли поправки Европа 03:05
Четыре человека скончались при пожаре в частном доме под Красноярском Россия 02:29
Генетик спрогнозировал будущее дельта-штамма COVID-19 Россия 01:56
Зеленский пригласил Байдена посетить с визитом Украину В мире 01:19
Туркменистан стал основным экспортером нефти и нефтепродуктов в Грузию в 2021 г. Грузия 00:44
В Берлине не ожидают конкретных результатов от визита Шольца в Москву Европа 00:28
Американцы отказываются голосовать за Трампа и Байдена на следующих выборах США 13 февраля 23:59
В Гяндже произошло землетрясение Общество 13 февраля 23:25
В Грузии произошло сильное землетрясение (Обновлено) Грузия 13 февраля 23:23
Британский врач назвал главные симптомы рака В мире 13 февраля 22:43
Байден провел телефонный разговор с Зеленским США 13 февраля 22:05
Мягкая финансовая политика Турции может привести к закреплению инфляции на высоком уровне - Fitch Турция 13 февраля 21:46
Директор ЕМА: в Италии нет необходимости прививать детей третьей дозой вакцины от ковида Европа 13 февраля 21:22
В ЮАР полиция жестко разогнала демонстрацию против незаконных мигрантов Другие страны 13 февраля 20:49
Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации торговли - МИД России Россия 13 февраля 20:20
МИД Италии предложил заменить российский газ топливом из Азербайджана Экономика 13 февраля 20:18
ВС Ирана задержали два судна в Персидском заливе за контрабанду топлива Иран 13 февраля 20:15
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) Общество 13 февраля 19:58
Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19 Европа 13 февраля 19:52
Суд вынес предварительное решение в отношении четырех задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана Азербайджан 13 февраля 19:29
Видимость на ряде автомагистралей будет ограничена в связи с туманной погодой Общество 13 февраля 19:21
Зеленский и Байден 13 февраля обсудят ситуацию с безопасностью и деэскалацию Другие страны 13 февраля 19:18
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 февраля 19:09
В Азербайджане выявлен еще 6 841 случай заражения коронавирусом, вылечились 6 772 человека Общество 13 февраля 19:02
Премьер Израиля призвал сограждан как можно быстрее покинуть Украину Израиль 13 февраля 18:31
Президента ФРГ Штайнмайера переизбрали на второй срок Европа 13 февраля 18:09
Италия хочет увеличить импорт газа через TAP до 10 млрд кубометров - госсекретарь Энергетика 13 февраля 17:49
Мы успешно начали год - главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Общество 13 февраля 17:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд (ФОТО) Политика 13 февраля 17:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел (ФОТО) Политика 13 февраля 17:18
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированную подстанцию «Агджабеди» (ФОТО) Политика 13 февраля 17:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке» (ФОТО) Политика 13 февраля 17:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Агджабеди Политика 13 февраля 17:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район (ВИДЕО) Политика 13 февраля 16:56
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО) Общество 13 февраля 16:37
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков Общество 13 февраля 16:19
Все новости