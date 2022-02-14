ЦБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2022 г.
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Грандиозные проекты, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, демонстрируют миру экономическую и политическую мощь Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами
Президент Ильхам Алиев: Новый жилой комплекс в Агдаме будет построен примерно через полтора-два года
Все больше стран начинают занимать позицию перехода к ВИЭ - глава Форума НПО по АБР (Интервью) (ВИДЕО)
Суд вынес предварительное решение в отношении четырех задержанных военнослужащих минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового военного городка Внутренних войск Министерства внутренних дел (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в «Агджабединском зерновом агропарке» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Агджабеди
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агджабединский район (ВИДЕО)