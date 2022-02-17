Узбекистан нарастил товарооборот со странами СНГ

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ вырос на 34,1 процента по сравнению с 2020 годом (11,8 миллиарда долларов) - до 15,8 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

В указанный период экспорт в страны СНГ составил 5,4 миллиарда долларов, а импорт – 10,4 миллиарда долларов.

С другими странами за аналогичный период внешнеторговый оборот вырос на 7,2 процента по сравнению с 2020 годом (24,4 миллиарда долларов) - до 26,2 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года объем внешнеторгового оборота страны составил 42 миллиарда долларов, увеличившись на 16 процентов по сравнению с 2020 годом (36,2 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева)

Twitter: @NatavanRzayeva5