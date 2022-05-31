Минсельхоз Узбекистана и USAID обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В Министерстве сельского хозяйства Узбекистана состоялась встреча с заместителем помощника администратора Азиатского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

На встрече приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РУ – генеральный директор Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Алишер Тураев и советник министра по вопросам экономики, инновационного развития и инвестиций Алишер Шукуров.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между USAID и министерством сельского хозяйства Узбекистана в таких областях, как садоводство, производство продукции с добавленной стоимостью и расширение экономических прав и возможностей женщин в рамках совместного проекта «Развитие агробизнеса».