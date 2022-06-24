Узбекистан назвал данные по числу туристов

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 503,6 тысячи иностранных граждан, передает Trend в четверг со ссылкой на узбекский Госкомстат.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 363,4 тысячи человек, или в 3,6 раза.
В топ-3 стран по количеству граждан, которые посетили Узбекистан, входят Казахстан – 169,9 тысячи, Кыргызстан – 141,3 и Таджикистан – 116 тысяч человек.
Далее следуют:
- Россия – 47,5 тысячи посетителей;
- Турция – 6,4 тысячи посетителей;
- Германия – 2,2 тысячи посетителей;
- Франция – 1,7 тысячи посетителей;
- США – 1,5 тысячи посетителей;
- Корея – 1,4 тысячи посетителей;
- Индия – 1,3 тысячи посетителей.