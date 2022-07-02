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В Республике Каракалпакстан Узбекистана введено чрезвычайное положение

Узбекистан Материалы 2 июля 2022 22:54
В Республике Каракалпакстан Узбекистана введено чрезвычайное положение

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В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», – говорится в сообщении.

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