В Республике Каракалпакстан Узбекистана введено чрезвычайное положение

В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», – говорится в сообщении.