Объем выполненных строительных работ в Узбекистане вырос за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года в Узбекистане было выполнено строительных работ на сумму 60,3 триллиона сумов (5,5 миллиарда долларов), что на 22,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (49,2 триллиона сумов, или 4,5 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период наибольший объем выполненных строительных работ пришелся на Ташкент (на сумму 14,5 триллиона сумов, или 1,3 миллиарда долларов).

Далее следуют Ташкентская область с показателем 5,6 триллиона сумов (512 миллионов долларов) и Самаркандская область (4,1 триллиона сумов, или 376,7 миллиона долларов).

В 2021 году в Узбекистане были выполнены строительные работы на сумму 107,4 триллиона сумов (9,9 миллиарда долларов). В 2020 году объем выполненных в Узбекистане строительных работ составил 88,1 триллиона сумов (8,1 миллиарда долларов).

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