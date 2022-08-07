Народный банк Узбекистана обнародовал детали проекта по поддержке женского предпринимательства (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Народный банк Узбекистана (Xalq Banki) создал проект для поддержки женского предпринимательства, сказала Trend заместитель председателя правления банка Гулзода Рашидова.

По ее словам, Народный банк является единственным в Узбекистане, оказывающим поддержку женскому предпринимательству.

"У нас создан уникальный проект по поддержке женского предпринимательства, который называется "Женская тетрадь", - сказала Рашидова.

Зампред правления сообщила, что проект нацелен на безработных женщин и женщин с ограниченными возможностями.

По ее словам, в рамках проекта была создана отдельная платформа и комиссия, которые занимаются этим вопросом.

Рашидова отметила, что проект был создан в 2021 году, и тогда на его реализацию было выделено пять триллионов сумов (460,4 миллиона долларов).

Государство в 2022 году выделило на реализацию проекта 10 триллионов сумов (920,8 миллиона долларов), сообщила зампред правления.

"Основное направление деятельности нашего банка - социальное обеспечение. Мы также занимаемся выдачей пенсий и пособий", - добавила Рашидова.