Узбекистан и Польша готовят к подписанию двусторонний договор о реадмиссии

В Ташкенте прошла встреча Посла нашей страны в Польше Бахрома Бабаева с европейским офицером связи по возвращению в рамках проекта ЕURLO Эдитой Скибиньской.

Эдита Скибиньская, осуществляющая деятельность на территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в рамках проекта ЕURLO (European Return Liaison Officers Network), выразила благодарность за оказание всяческого содействия в налаживании ее деятельности в нашей стране, созданные условия для всесторонней работы с соответствующими ведомствами, сообщает ИА «Дунё», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Подчеркнуто, что положительный опыт деятельности офицера ЕURLO стал основанием для принятия решения о продлении данной миссии до 2026 года. С открытия офиса ЕURLO в Ташкенте в 2019 году представители МИД, миграционных и пограничных служб, Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана приняли участие в восьми семинарах в Польше. На мероприятиях обсуждены вопросы сотрудничества по управлению миграцией, текущая миграционная динамика граждан государств Центральной Азии на территорию Евросоюза, в том числе Польши.

Эдита Скибиньская сообщила, что в 2023 году на проведение семинаров в Польше для специалистов Узбекистана также будет выделен грант. В частности, планируется организация курсов английского языка для сотрудников погранведомств нашей страны в целях изучения специальных профессиональных терминов, используемых на практике по миграции, возвращениям и реадмиссии. Кроме того, планируется проведение в Узбекистане, Польше и других странах ЕС обучающих семинаров по выявлению подделок документов.

Эдита Скибиньская выразила удовлетворение решением узбекской и польской сторон о подписании двустороннего договора о реадмиссии. Это будет первый подобный договор, который наша страна заключит со странами Евросоюза. Первая встреча по обсуждению договора состоится в апреле следующего года в Варшаве.