Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации соглашения с правительством Турции

На тридцать шестом пленарном заседании Сената рассмотрен закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Узбекистан и Правительством Турецкой Республики о передаче осужденных (Ташкент, 29 марта 2022 г.)», передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

По данным парламента, ратификация международного соглашения создает правовую основу и возможность для граждан Узбекистана и Турции отбывать назначенное судом наказание в своей стране.

Согласно документу, передача осужденных осуществляется в соответствии с оговоренными в законе процедурами на основании обращений договаривающихся сторон.

В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что отбывание наказания осужденными в своей стране позволит им регулярно видеться с близкими родственниками. Это положительно скажется на семейных отношениях, а также облегчит адаптацию осужденных к социальной жизни общества.

Как известно, соглашение было подписано 30 марта в ходе официального визита президента Турецкой Республики в Узбекистан.

По итогам обсуждения сенаторы одобрили закон о ратификации соглашения.