ICD выделит средства для развития предприятий частного сектора Узбекистана

БАКУ/ Trend/ - Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) выделит 20 миллионов долларов на финансирование предприятий частного сектора Узбекистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Trustbank.

О данном финансировании стало известно по итогам встречи Хани Салема Сонбола, исполняющего обязанности главного исполнительного директора ICD, и Сардора Нормухамедова, председателя правления Trustbank.

Благодаря сумме денег, выделенной ICD, Узбекистан сможет финансировать предприятия частного сектора, в частности малые и средние предприятия.

Ранее, в 2018 и 2021 годах, Trustbank воспользовался двумя линиями финансирования на общую сумму 17 миллионов долларов. В настоящее время в Узбекистане совместно с ICD реализуется 11 проектов в различных секторах экономики.

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что выделенные средства будут способствовать развитию не только малого и среднего бизнеса, но и экономики страны в целом.

Исламская корпорация по развитию частного сектора является многосторонним финансовым учреждением развития и членом группы Исламского банка развития. Данная корпорация была создана в ноябре 1999 года для поддержки экономического развития своих стран-членов путем предоставления финансирования проектам частного сектора, поощрения конкуренции и предпринимательства, предоставления консультационных услуг правительствам и частным компаниям своих стран-членов и поощрения трансграничных инвестиций.

Частный акционерный банк Trustbank, основанный в 1994 году, осуществляет банковские операции со штаб-квартирой в столице Узбекистана Ташкенте. Банк предоставляет финансовые услуги в 14 филиалах, в которых работает 1,801 сотрудник.