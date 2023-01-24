Uzbekistan GTL о планах по производству и экспорту

БАКУ /Trend/ - Uzbekistan GTL, первый и единственный завод в Узбекистане по производству синтетического жидкого топлива, планирует производство в текущем году более 1 миллиона тонн синтетических нефтепродуктов.

Об этом сообщила Trend специалист по продажам и маркетингу компании Шахназ Матчанова.

По словам Матчановой, планируется производство синтетических нефтепродуктов, таких как дизельное топливо GTL, синтетический керосин, нафта GTL, а также сжиженный природный газ. В то же время объемы производства конкретного продукта будут корректироваться в зависимости от спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, в соответствии с производственным планом, в 2023 году планируется постепенное увеличение производства синтетических экологически чистых нефтепродуктов премиум-класса с постепенным выходом на проектную мощность завода GTL.

Матчанова также сказала, что в 2022 году Uzbekistan GTL экспортировал свою продукцию в Таджикистан, Афганистан и ОАЭ.

"Компания планирует расширить список стран, куда будет экспортироваться продукция. В настоящее время продукция завода экспортируется через торговые площадки Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи", - сказала она.

Стоит отметить, что в 2022 году завод впервые в истории Узбекистана запустил производство синтетической нефти, синтетического дизельного топлива и синтетической нафты GTL.