Узбекистан и Финляндия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Под руководством министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари 22 февраля состоялось 5-е заседание Узбекско-Финляндской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи, стороны обсудили, а также согласовали вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и культурно-гуманитарной сферах.

В то же время на заседании главы делегаций отметили существования большого потенциала для наращивания двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях, важность привлечения опыта и технологических разработок финской стороны, а также намерение двух стран продолжению системного расширения взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, они акцентировали внимание на дальнейших совместных действиях по совершенствованию инвестиционного взаимодействия и индустриальной кооперации между бизнесменами Финляндии и Узбекистана на основе конкурентных преимуществ обеих стран. В данном контексте перспективными сферами были отмечены альтернативная энергетика, пищевая промышленность, образование, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и цифровая трансформация.

В завершении встречи дипломаты выразили обоюдную приверженность наращиванию сотрудничества в рамках данных направлений, подчеркнув, что синергия высокотехнологичных новшеств и научных разработок Финляндии с инфраструктурным и кадровым потенциалом Узбекистана будет содействовать устойчивому совершенствованию многопланового партнерства обеих государств.