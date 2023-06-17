Российский газ начнут поставлять в Узбекистан в IV квартале 2023 года

БАКУ /Trend/ - На Петербургском международном экономическом форуме были заключены соглашения о поставках российского газа в Узбекистан, а также о разработке "дорожной карты" для подготовки газотранспортной системы Узбекистана к приему и транспортировке российского трубопроводного газа, передает Trend.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали соответствующие документы в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

Согласно информации Минэнерго, поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнутся в четвертом квартале 2023 года.

В конце января 2023 года была подписана "дорожная карта" сотрудничества между Минэнерго Узбекистана и "Газпромом" в газовой отрасли. Ранее, на прошлой неделе, аналогичный документ был подписан "Газпромом" с Казахстаном. В ноябре прошлого года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз", отмечая, что это предложение не связано с политическими условиями, а направлено на координацию коммерческих интересов.

В апреле Журабек Мирзамахмудов заявил, что поставки газа из России в Узбекистан планируется осуществлять через магистральный газопровод "Средняя Азия — Центр" (САЦ).