Узбекистан в мае увеличил экспорт газа в Китай

БАКУ /Trend/ - В мае экспорт природного газа из Узбекистана в Китай увеличился, передает Trend.

В апреле Узбекистан экспортировал газ на 40,47 млн долларов, а в мае объем поставок составил 78,16 млн долларов. Всего за два месяца экспорт достиг 118,6 млн долларов, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (301,9 млн долларов). Такое снижение можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте из-за энергокризиса в Узбекистане.

Общий объём экспорта газа в мае составил 83,6 млн долларов, а с начала года – 201,5 млн долларов. Однако не предоставлены подробности о географии стран-получателей и физическом объеме поставок.

За первые пять месяцев этого года добыча газа в Узбекистане сократилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение продолжается уже второй месяц подряд, при этом в мае показатель снизился на 11,2%.