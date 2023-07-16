Uzbekistan Airways начинает освоение нового самолета

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways встретила первый самолёт LET L-410 в Международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова.

Как передает Trend, новый тип воздушного судна по традиции встретили водяной аркой.

Самолет LET L-410 после приёмки на заводе-изготовителе и проверки лётных характеристик, вылетел из города Куновице курсом на Ташкент. С промежуточными посадками для дозаправки в Болгарии, Турции, Армении, Азербайджане и Туркменистане успешно прибыл в пункт назначения.

Данные самолеты будут использованы авиакомпанией для реализации внутриреспубликанских полетов.