Президент Узбекистана совершит визит в Саудовскую Аравию

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18-19 июля посетит город Джидду для участия в первом саммите глав государств в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Как передает Trend, об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе, визит состоится по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

В предстоящей встрече на высшем уровне предусматривается участие руководителей Королевства Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана, а также генерального секретаря совета.

В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики. В рамках саммита также планируется проведение ряда двусторонних встреч.