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Министр обороны Южной Кореи находится с визитом в Узбекистане

Узбекистан Материалы 2 августа 2023 02:29 (UTC +04:00)
Министр обороны Южной Кореи находится с визитом в Узбекистане

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Tкend/ - Министр обороны Узбекистана, генерал-лейтенант Баходир Курбанов принял прибывшую в страну с официальным визитом делегацию во главе с министром национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Супом.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба минобороны Узбекистана.

На прошедшей в центральном аппарате минобороны встрече по вопросам двустороннего сотрудничества генерал-лейтенант Баходир Курбанов, поприветствовав своего корейского коллегу, особо отметил, что хотя две страны географически далеки друг от друга, народы духовно близки, их объединяют культурные связи и ценности.

Также министр обороны Узбекистана подчеркнул, что тесные дружеские отношения переходят на новый уровень стратегического партнерства, укрепляются союзнические отношения.

Министры обороны двух стран выступили с перспективными предложениями по продолжению сотрудничества в военной сфере и остановились на вопросах, намеченных для дальнейшей реализации.

После официальной встречи военная делегация Южной Кореи отправилась в академию вооруженных сил Узбекистана для ознакомления с ее деятельностью и инфраструктурой.

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