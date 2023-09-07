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В Узбекистане создаётся Фонд развития медицины

Узбекистан Материалы 7 сентября 2023 21:48 (UTC +04:00)
В Узбекистане создаётся Фонд развития медицины

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - При Министерстве здравоохранения Узбекистана создаётся Государственный целевой фонд развития медицины. Он начнёт свою деятельность с 1 января 2024 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Минздрава.

Новый фонд образуется путём объединения следующих фондов:

Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;
Фонда развития скорой медицинской помощи;
Фонда поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов;
Фонда поддержки больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

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