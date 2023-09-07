В Узбекистане создаётся Фонд развития медицины

БАКУ /Trend/ - При Министерстве здравоохранения Узбекистана создаётся Государственный целевой фонд развития медицины. Он начнёт свою деятельность с 1 января 2024 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Минздрава.

Новый фонд образуется путём объединения следующих фондов:

Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями;

Фонда развития скорой медицинской помощи;

Фонда поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов;

Фонда поддержки больных детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».