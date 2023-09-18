Отменены ограничения на валютные операции в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центробанка (ЦБ) Узбекистана Мамаризо Нурмуратов сообщил, что ограничения на операции с иностранной валютой, введенные для коммерческих банков, отменены, передает Trend.

Ранее сообщалось, что ЦБ ужесточает требования к валютным операциям для коммерческих банков, и что решение об этом приняло руководство регулятора.

Отмечалось, что операции, связанные с покупкой иностранной валюты и валютные операции субъектов хозяйствования, обязаны осуществлять только те банки, в которых открыт основной счет субъектов.

16 сентября данное решение было отменено со стороны ЦБ. Соответствующие письма направлены в коммерческие банки.