В Узбекистане создаётся регулятор рынка энергетики

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане формируется орган регулирования энергетического рынка - Агентство по развитию и регулированию энергетической отрасли, передает Trend.

Это учреждение будет подчиняться Кабинету министров в соответствии с указом президента от 28 сентября, который носит название "О мерах по реализации последнего этапа реформирования энергетической сферы".

Агентство имеет следующие основные функции:

1. Постепенное создание конкурентных оптовых и розничных рынков электроэнергии.

2. Поддержание конкуренции на рынке электроэнергии, обеспечение привлекательности рынка и согласованности между спросом и предложением.

3. Государственный контроль за соблюдением законов, обеспечивающих равные права всех участников и прозрачность на оптовых и розничных рынках электроэнергии, основанных на конкуренции.

4. Выдача лицензий на деятельность участников, работающих на оптовых и розничных рынках электроэнергии, и контроль за соблюдением ими условий лицензии.

5. Утверждение тарифов и платежей за передачу и распределение электроэнергии с 2026 года и в других необходимых случаях.

6. Установление нормативов для технологических потерь электроэнергии при передаче и распределении по магистральным и распределительным сетям.

7. Разработка и реализация долгосрочной инвестиционной политики, направленной на увеличение объемов производства и создание инфраструктуры, учитывая ситуацию на рынке и потребность в энергоресурсах.

8. Разработка механизмов для стимулирования приобретения отечественных товаров и услуг при выполнении строительных и ремонтных работ в сфере энергетики.

Решения, принятые Агентством в пределах его полномочий, обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, администрациями районов, а также для должностных лиц и граждан.