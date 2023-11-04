Узбекистан планирует в этому году нарастить импорт нефти и нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, объявил о планах Узбекистана на текущий год импортировать более 1 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, сказал министр на Евразийском экономическом форуме, передает Trend.

По его словам, это тем самым превышает объем импорта нефти и нефтепродуктов предыдущего года.

Министр подчеркнул, что в следующем, в 2024 году, планируется дальнейший рост импорта нефти и нефтепродуктов, связанный с ростом экономики страны.

Он также подчеркнул, что в Узбекистане нет дефицита бензина, так как поставки бензина из России выполняются в соответствии с межправительственным соглашением.