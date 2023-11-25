Немецкая компания по производству строительного оборудования открыла филиал в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане открылся филиал немецкой компании PERI, передает Trend.

Согласно информации, компания является производителем и поставщиком опалубки и строительных лесов.

Отмечается, с начала своей деятельности в стране в 2018 году, PERI смогла реализовать множество проектов с использованием своего высококачественного оборудования, что привело к увеличению числа партнеров и клиентов. Открытие филиала в Узбекистане стало естественным следующим шагом в развитии строительной отрасли, подчеркивая высокий потенциал рынка страны. Сеть филиалов PERI, охватывающая 70 стран, свидетельствует о взвешенном подходе к расширению. Этот шаг подчеркивает высокий уровень строительной культуры в Узбекистане и готовность отрасли к более технологичному строительству монолитных объектов.