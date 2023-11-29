Узбекистан и Саудовская Аравия подписали новые соглашения на 12 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, встретил делегацию Саудовской Аравии, возглавляемую министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом, передает Trend.

В ходе встречи обсуждались вопросы о расширении сотрудничества между Узбекистаном и Саудовской Аравией в различных сферах, включая полномасштабное партнёрство с акцентом на "безусловную практическую реализацию" ранее достигнутых соглашений на высшем уровне.

Президент Узбекистана подчеркнул динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества в последние годы, включая увеличение объемов взаимной торговли, саудовских прямых инвестиций в узбекскую экономику, особенно в области "зелёной" энергетики, и увеличение частоты прямых авиарейсов.

С приложением усилий Саудовского фонда развития, в Узбекистане реализуются различные проекты в областях здравоохранения, образования, водоснабжения и других секторах. Также создаётся совместный фонд для расширения экономических возможностей Узбекистана.

В рамках текущего визита саудовской делегации были подписаны соглашения на общую сумму 12 млрд долларов по реализации проектов в областях химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры.