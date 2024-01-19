В Узбекистане продажи автомобилей выросли на 33%

БАКУ /Trend/ - В 2023 году наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению продаж автомобилей, начавшаяся в 2022 году, передает Trend.

Особенно заметен рост в сегменте легковых электромобилей, который за год вырос в 4,3 раза.

За весь прошедший год было продано 1,69 миллиона автотранспортных средств, что на 18% больше, чем в 2022 году. Пиковые значения продаж были зафиксированы в мае и октябре, превысив 156 и 186 тысяч машин соответственно.

В Узбекистане в 2023 году было продано 379 тысяч новых легковых автомобилей, что означает увеличение на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Относительно продаж отечественного производства, за 2023 год было реализовано более 333 тысяч местных легковых автомобилей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Производство отечественных автомобилей за два года увеличилось на 1,6 раза - с 236 тысяч в 2021 году до 395 тысяч в 2023 году.

Также отмечается увеличение числа автокредитов, предоставленных узбекистанцам для покупки автомобилей. Выдача автокредитов в 2022 году выросла в 2,3 раза.

Продажи новых легковых автомобилей иностранного производства в 2023 году выросли в 2,4 раза и составили 46 тысяч автомобилей.

Важным фактором роста импорта стали изменения в таможенных пошлинах, снижение которых было инициировано президентом Узбекистана в 2022 году. Этот процесс включал двухэтапное снижение пошлин с февраля 2022 года и окончательное установление ставки на уровне 15% с января 2023 года.

Также отмечается рост интереса к электромобилям в Узбекистане. Продажи легковых электромобилей в 2023 году увеличились в 4,3 раза, достигнув 25,7 тысячи электрокаров.