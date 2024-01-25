Узбекистан и Катар подписали документ о сотрудничестве в борьбе с коррупцией

БАКУ /Trend/ - Агентство по борьбе с коррупцией Узбекистана и Управление по административному контролю и обеспечению прозрачности заключили соглашение о плане действий на период с 2024 по 2026 год. Этот документ был подписан во время визита делегации Узбекистана в Катар, в состав которой входили представители правоохранительных органов, включая Агентство по борьбе с коррупцией, передает Trend.

Согласно информации, директор Агентства по борьбе с коррупцией Узбекистана Акмал Бурханов встретился с главой Управления по административному контролю и обеспечению прозрачности Катара Хамадом бен Насером Аль Миснедом. В ходе встречи был подписан План действий на 2024-2026 годы в соответствии с ранее заключенным Меморандумом о сотрудничестве.

Отмечается, что этот план включает в себя оценку рисков коррупции между сторонами, обеспечение прозрачности деятельности государственных органов и регулярный обмен опытом внедрения антикоррупционных стандартов ООН на национальном уровне.

В рамках этого плана стороны намерены предложить улучшения в законодательстве, регулирующем борьбу с коррупцией, организовать обмен опытом по оценке коррупционных рисков в государственной службе и обеспечению прозрачности деятельности. Также планируется сотрудничество в области честности и прозрачности в сфере спорта. Агентство изучит опыт Катара в совершенствовании платформы E-Antikor. Стороны согласовали ускорить работу по обсужденным направлениям сотрудничества.