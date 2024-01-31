Ряд захоронений в Узбекистане будет включен Россией в список памятных объектов

БАКУ /Trend/ - Около 50 захоронений в Узбекистане были выбраны для внесения в список памятных объектов, которые имеют важное историческое и культурное значение для России.

Как сообщает Trend, в 2021 году в социальных сетях появились сообщения в связи с состоянием памятников на старейшем Боткинском кладбище в Ташкенте.

В июле 2022 года была организована рабочая группа при представительстве Россотрудничества для определения захоронений в Узбекистане, которые представляют интерес для России с культурно-исторической точки зрения.

В состав рабочей группы вошли дипломаты из посольства России, историки, археологи, представители узбекского общества и Ташкентской епархии Русской православной церкви, подтвердили в представительстве.

"С начала 2022 года члены рабочей группы изучили более 300 биографий захороненных лиц. Выбрано около 50 захоронений, но эта работа продолжается", - сообщил представитель Россотрудничества.

Он также отметил, что рабочей группой вносятся предложения о включении мест захоронения в официальный список памятных объектов.