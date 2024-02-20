Узбекистан и Казахстан намерены значительно увеличить взаимную торговлю

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан намерены увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров между министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и заместителем премьер-министра, а также министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

По словам Бахтиёра Саидова, за последние годы товарооборот между двумя странами увеличился вдвое.

"Экономические и торговые связи являются одним из важнейших аспектов нашего сотрудничества. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Узбекистана в Центральной Азии. За последние годы мы удвоили взаимный товарооборот. Недавно мы обсуждали возможности увеличения этого показателя в 2-3 раза", - отметил он.

Мурат Нуртлеу отметил, что в настоящее время запущено 12 совместных проектов на общую сумму 156 миллионов долларов. Кроме того, прорабатывается 21 проект на сумму около 1 миллиарда долларов. "Теперь одной из следующих задач является увеличение товарооборота до 10 миллиардов долларов, сохраняя при этом достигнутый уровень внимания", - подчеркнул он.

Также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран, модернизации контрольно-пропускных пунктов на границах, расширения их пропускной способности, а также цифровизации таможенных и других служб.