Названа планируемая динамика роста ВВП Узбекистана в 2025 году

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует увеличить свой валовой внутренний продукт (ВВП) до 120 миллиардов долларов США к 2025 году.

Как сообщает Trend, об этом стало известно в ходе видеоконференции и диалога с бизнесменами под председательством Президента Узбекистана.

Страна также поставила перед собой задачу увеличить экспорт до 30 миллиардов долларов США и увеличить объем инвестиций до более чем 42 миллиардов долларов США. Кроме того, планируется создать 5 миллионов новых рабочих мест и вывести 1,5 миллиона человек из бедности.

Кроме того, в этом году ряды плательщиков подоходного налога в частном секторе пополнились на 365 тысяч человек. Следующий шаг - создание условий для увеличения доходов.

Ранее Центральный банк Узбекистана прогнозировал, что в 2024 году реальный ВВП страны достигнет отметки в 6,0-6,5 процента.

Наряду с этим рост трансграничных денежных переводов по сравнению с прошлым годом растет. Поскольку заработная плата увеличивается, а реальные доходы населения меняются к лучшему, потребительская активность набирает обороты. Оживленный рост в сфере услуг и розничной торговли свидетельствует о том, что потребительский спрос не иссякает.