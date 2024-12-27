Турпоток из Узбекистана значительно увеличился

ТАШКЕНТ /Trend/ - Турпоток из Узбекистана с января по ноябрь 2024 года составил 5,7 миллиона человек.

Как сообщает Trend, согласно данным агентства статистики Узбекистана, этот показатель увеличился на 31,3 процента (1,3 миллиона человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным туристическим направлением для граждан Узбекистана был Кыргызстан (2,7 миллиона человек). На втором месте - Таджикистан с 1,1 миллиона посетителями, за ним следует Казахстан с 888 600 посетителями.

Отметим, что с января по ноябрь 2024 года количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан, составило 7,2 миллиона человек. Этот показатель увеличился на 18,8 процента (1,1 миллиона человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди всех стран наибольшее количество туристов, приехавших в Узбекистан за этот период, пришлось на Кыргызстан – более 2,123 миллиона человек.