ЕС запустит в Узбекистане проект по восстановлению земель в бассейне Аральского моря (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) готовится запустить экологический проект в Узбекистане в 2025 году, направленный на восстановление деградированных земель в нижнем бассейне Аральского моря, сообщил Trend пресс-секретарь Европейской комиссии.

"Эта инициатива является частью более широких усилий ЕС в рамках программы "Зеленая" Центральная Азия", которая направлена на решение проблем водных ресурсов, энергетики и изменения климата в регионе. Проект будет направлен, в частности, на Каракалпакстан - регион, серьезно затронутый экологическими проблемами, связанными с сокращением Аральского моря", - сказал пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря, проекту, который будет финансироваться Французским агентством развития (AFD) и Европейским инвестиционным банком (EIB), выделен грант ЕС в размере 8,8 миллиона евро. Основная цель - улучшение социально-экономических и экологических условий жизни населения путем восстановления деградировавших земель. В рамках проекта планируется создание защитных зеленых поясов в переходной зоне к сухому дну Аральского моря, а также содействие посадке продуктивных деревьев и кормовых видов, таких как лакрица и шиповник, для поддержки агролесоводства. Кроме того, проект будет направлен на укрепление потенциала Лесного агентства и соответствующих заинтересованных сторон в области планирования землепользования и лесоуправления.

"Ожидается, что реализация проекта начнется в 2025 году, а кредитные соглашения будут подписаны между Узбекистаном и AFD (30 миллионов евро) и EIB (30 миллионов евро). Эти меры помогут заложить основу для повышения экологической устойчивости региона и способствовать восстановлению его природных ресурсов, которые имеют решающее значение для местного населения и сельского хозяйства", - отметил он.