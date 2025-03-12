Узбекистан и Франция установили стратегическое партнерство

БАКУ/ Trend/ - По итогам состоявшихся в городе Париже переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, передает Trend.

В присутствии глав государств состоялся обмен межправительственным Соглашением о мобильности специалистов и студентов, межправительственным Соглашением о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований, а также Программой сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающей реализацию перспективных проектов кооперации с ведущими французскими компаниями в Узбекистане на сумму 6,5 миллиарда евро.

В ходе государственного визита были также подписаны:

– межправительственное Соглашение о создании Узбекско-Французского университета;

– межправительственное Соглашение о реадмиссии;

– Программа сотрудничества министерств иностранных дел на 2025–2026 годы;

– Программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2026 – 2030 годы;

– Декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций;

– Декларация о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

– Протокол о расширении преподавания французского языка;

– Декларация о сотрудничестве в сферах музыки, кино и театра;

– соглашения о сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства с Министерством культуры, Национальным институтом культурного наследия Франции и Французским институтом исследований Центральной Азии;

– Протокол об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Парижем, а также другие двусторонние документы.